Hazard sulla fascia One Love | «Siamo qui per giocare a calcio | non per lanciare messaggi politici»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il Belgio non ha indossato laarcobaleno Oneal Mondiale in Qatar, adeguandosi al comportamento di Inghilterra, Galles, Danimarca, Germania, Olanda e Svizzera. Hanno accettato il divieto della Fifa e la minaccia di ammonizione sacrificando la possibilità di appoggiare la comunità Lgbt. Sul tema è intervenuto anche il capitano del Belgio, Eden. Le sue dichiarazioni sono su Rmc Sport.ha detto in modo abbastanza chiaro che si tratta di una protesta politica e che dovrebbe spettare ad altri, non ai calciatori. E ha parlato anche della Germania, che si è fatta immortalare con tutti i giocatori con la manobocca in segno di protesta contro la mancanza di libertà di espressione in Qatar. Secondosarebbe stato meglio restare concentrati per vincere la ...