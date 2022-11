Hazard a sorpresa contro la Germania | «Non siamo qui per la politica»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Edensi schiera alaper le proteste prima del match con il Giappone: cosa ha detto Edensi è schierato ail gesto di protesta dellaper la decisione della FIFA di non far indossare la fascia One Love. Secondo quanto riferito da RMC Sport, infatti, il belga non condivide la scelta dei tedeschi, della quale ha parlato poi così. LE PAROLE – «Sì, ma poi hanno perso la gara. Avrebbero fatto meglio a non farlo, così magari avrebbero vinto.qui per giocare a calcio, e non lanciare un messaggio politico. I calciatori rendono di più quando si concentrano solo sul calcio, e noi vogliamo concentrarci solo su questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

