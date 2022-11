“Guerra senza scrupoli ai poveri” Conte si imbestialisce con Meloni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Giuseppeè il vero numero uno dell'opposizione al governo guidato da Giorgiae non perde occasioni per attaccare la coalizione di centrodestra. Nel mirino del leader del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere della Sera, c'è la Manovra e la cancellazione Reddito di cittadinanza: “Non ci sorprende questa manovra pavida,coraggio, che apre unaaie agli ultimi. La nostra battaglia sul Reddito è appena iniziata. Il governo ha agito con pregiudizio ideologico. Questa manovra, al contrario delle dichiarazioni propagandistiche della, precipiterà il Paese nella recessione e aumenterà le ingiustizie sociali. Siamo pronti a ricorrere anche alla piazza, tra i vari strumenti che intendiamo mettere in ...