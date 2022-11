Giovanna Melandri saluta il Maxxi | ' Il museo è vivo e sano' E passa a Giuli | giornalista della destra

Con una dichiarata citazione da Cesare Pavesecon una conferenza trasmessa anche online saluta i suoi dieci anni da presidente della fondazione del museo nazionale delle arti del ...Arrivata nella serata che precede la giornata celebrativa degli ultimi dieci anni di storia del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, sotto la presidenza di, la conferma del passaggio di consegne che dal prossimo 12 dicembre porterà il giornalista (Roma, 1975) alla guida della Fondazione MAXXI, trasforma l'evento in un commiato dal ...Finisce un'epoca La presidente uscente della Fondazione rivendica il lavoro fatto come "collettivo" e la vitalità dell'istituzione in arte, architettura e altri campi. L'interrogativo ora è: come pro ...La presidente della fondazione museale lascia. Dal 12 dicembre l'incarico passa al neonominato dal ministro Sangiuliano, Alessandro Giuli. "Mi ha ...