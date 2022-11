GIOVANI RAMARRI&GIOVANI RAMARRE | I TABELLINI DI GIORNATA

Leggi su udine20

(Di giovedì 24 novembre 2022) UNDER 19 FEMMINILE: Pordenone-Isera 2-2GOL: Menini 2.PORDENONE: Buccino, Costantini, Marchesin, Battel, Mio Bertolo, De Luca, Menini, Bertolini, Prekaj, Cantarella, Zuccolin. Sono entrate Bragato, Pusiol e Francescutto. All. Orlando. UNDER 17: Trento-Pordenone 0-8GOL: 1’ pt, 2’, 32’, 45’ Chiccaro; 2’ st Chiccaro, 8’ Anzolin, 14’, 17’ Driussi.TRENTO: Zomer, Ambrosi (Miola), Gianotti, Fatih, Del Dot, Piazza, Ruffato (Sartori), Lorenzi (Frangiamone), Fedeli, Mancini (Balloni), Schneider (Cristofori). All. Moll.PORDENONE: Gallo (Vendruscolo), Reschiotto (Ventoruzzo), Brotto, Gaspardo, Carnelos, Pittonet (Tesser), Chiccaro (Pirrone), Piaser, Doratiotto (Driussi), Anzolin (Barzi), Dal Vi. All. Stefani.ARBITRO: Stefani di Arco Riva.NOTE: ammoniti Piazza e Ruffato. Angoli 7-3. UNDER 17 FEMMINILE: Pordenone-Lady Maerne 12-0GOL: 2’ pt, 7’ Pusiol, 17’ Brigiotti, 18’ Caricato, 20’, 35’, 40’, 42’ ...