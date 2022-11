Giovani donne e Neet | arrivano i bandi Futura e OnLife su lavoro e competenze digitali

Leggi su fmag

(Di giovedì 24 novembre 2022) Per lee i– i not in Education, Employment or Training, ossia coloro che non studiano, non lavorano o seguono percorsi di formazione – sono aperti duedel Fondo della Repubblica digitale per l’ampliamento dellee per l’inserimento nel mondo del. Parliamo di, i progetti hanno l’obiettivo di sostenere progetti di formazione innovativi per accrescere ledelle(18-50 anni) e dei(tra i 15 e i 34 anni). Il contesto in cui si inserisconoLa trasformazione digitale è un fenomeno in continua evoluzione e interessa ogni ...