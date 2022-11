Giornata mondiale contro l' Aids | nelle sale il film “Io e Freddie”

(Di giovedì 24 novembre 2022) CATANIA (ITALPRESS) – Giovedì 1 dicembre, in occasione della “l'”, in tutte lecinematografiche d'Italia delle catena Cinestar Starplex, sarà proiettato il“Io e. Una specie di magia”, con Alessandro Haber, Stella Egitto, Gabriele Vitale e Luca Villaggio.Presentato per la prima volta presso il Senato della Repubblica Italiana, alla presenza dell'Istituto Superiore della Sanità, ilaccende i riflettori sull'intero contesto dell'HIV, trattando temi delicatissimi quali il bullismo, l'omofobia, il cattivo uso dei social network e la donazione del sangue.Il mediometraggio, patrocinato dall'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana e dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, è diretto dal ...

... pubblicato oggi dalla Regione Veneto, alla vigilia dellaper l'Eliminazione della Violenza contro le donne, fissata per domani. 25 novembre. 'Le cronache purtroppo oramai pressoche'...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Education City Stadium va in scena il match valido per la primadelin Qatar tra Uruguay e Corea del ...CATANIA (ITALPRESS) – Giovedì 1 dicembre, in occasione della “Giornata Mondiale contro l’Aids”, in tutte le sale cinematografiche d’Italia delle catena Cinestar Starplex, sarà proiettato il film “Io e ...Questa giornata, dopo 23 anni, è un importante momento di riflessione istituzionale, ma è anche importante per una mobilitazione ed avviare come Partito Democratico una denuncia collettiva insieme a t ...