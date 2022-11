Gioacchino Crisafulli | una vittima di mafia poco ricordata

(Di giovedì 24 novembre 2022) Era il 27 aprile del 1983 quando Carmelo, figlio di un appuntato dei carabinieri, rinviene il cadavere del padre nei pressi di casa propria. “Lo seppi perché rientravo a casa e vidi le macchine che bloccavano il traffico qua vicino e capii che qualche cosa era successo. Avevo immaginato che si trattasse di mio padre, sai la sensazione… il mestiere”, racconta Carmelo, anche lui da anni nell’arma dei carabinieri. Appresa la tragica notizia, Carmelo inizia ad elaborare delle ipotesi, la prima delle quali vede come protagonisti dell’efferato omicidio due ladri di auto denunciati una settimana prima del fattaccio. Congettura che si rivelerà non perseguibile poiché “la criminalità comune non risponde così”, come sostiene Carmelo dall’alto della sua esperienza, sviluppata durante gli anni di servizio. Nonostante la veneranda età e lo stato di quiescenza, sono ...

filodirettomonreale.it

