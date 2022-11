Gigi D' Agostino torna sui social La foto che fa sperare i fan

Un sorriso in primo piano, con il tramonto su un lago sullo sfondo è la foto che il djD'ha pubblicato sui suoi social a un anno di distanza da quando, a gennaio 2022, dopo che aveva reso pubblica la sua battaglia contro la malattia. In quell'occasione D'si mostrò ...ROMA -D'torna dopo mesi di assenza sui social e lo fa postando sui suoi profili Facebook ed Instagram un selfie che lo ritrae sorridente con cappello, occhiali e sullo sfondo il mare. Un ...Sul post non c’è scritto nulla ma ai fan è bastato vedere il sorriso e lo sfondo di un lago, a cielo aperto, per capire che Gigi D’Agostino ...Gigi D'Agostino torna a sorridere sui social dopo otto mesi dall'annuncio della malattia. Il dj 54enne ha pubblicato una foto che fa ben sperare sul proprio profilo Instagram. Gigi ...