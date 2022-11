Gazzetta del Sud

CASTELFRANCO - È stato inaugurato ieri il 53 anno accademico del conservatorio di musica 'Steffani' , che vede rivestire il ruolo di direttore da Paolo Troncon , succeduto a Stefano ......... testiBertoni, con Tanja Horstmann e Maria Regosa , regia Alberto Grilli , scene e costumi Maria Donata Papadia , Angela Pezzi e Loretta Ingannato, luci Marcello D', ... Gigi D'Agostino è tornato, la malattia sembra alle spalle Gigi d'Agostino è tornato. Almeno così sembra in una fotografia apparsa sul suo profilo Instagram. Cappello, occhiali e sullo sfondo il mare. Una foto assai ...Dal prossimo 12 dicembre sarà possibile ottenere on line il rilascio, da parte del Municipio di Pozzuoli, dei contrassegni per le Zone a Traffico Limitato della città ...