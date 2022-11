Giappone batte la Germania? Poi nello spogliatoio scene sconcertanti | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Per iluna vittoria che fa storia, quella del Khalifa International Stadium contro la, un 2-1 di rimonta molto simile a quello dell'Arabia Saudita contro l'Argentina. Ma non solo il trionfo, dato che la Nazionale del Sol Levante fa parlare di sé anche per la compostezza dei tifosi, oramai da sempre nota, anche ai Mondiali in Qatar. Come si vedono nelle immagini, i tifosi presenti allo stadio di Doha hanno ripulito gli spalti al termine del match vinto contro i tedeschi. Azioni usuali per loro, ma accolte con stupore da chi ha filmato quelle. Pulito pure lodella squadra (con omaggio degli origami) - Chi si aspettavano di trovare gli esiti di una festa selvaggia per la clamorosa vittoria, hanno trovato davanti ai loro occhi uno spettacolo raro. E non solo, è ...