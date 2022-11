Gianluca Di Marzio | #Qatar2022 | @equipedefrance di nuovo in campo il giorno dopo l’esordio al Mondi…

Corriere

A 'L'Originale'Diha spiegato la situazione di Lukaku: molto probabile per l'attaccante un altro anno di prestito in nerazzurro. A quel punto, l'Inter potrebbe riscattarlo a titolo definitivo, ...Diha svelato un retroscena curioso su Michy Bathsuayi, match winner nella sfida Mondiale tra Belgio e Canada. In estate è stato molto vicino alla Salernitana, su idea di De Sanctis: i ... Gianluca Di Marzio: «Con Vieri scivolai su una buccia di banana. Per Mourinho alla Roma rosico ancora» L’allenatore delle Fere a tutto campo ai microfoni di Sky. Su Cristiano Ronaldo: “Da fuori difficile capire le dinamiche dello spogliatoio, ma lui è determinante” Il tecnico rossoverde Cristiano Lucar ...Il Napoli sembrerebbe fare sul serio per Luiz Henrique: a parlarne i colleghi del Corriere dello Sport nell'edizione odierna ...