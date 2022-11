Giacchetta ds Cremonese | 'Shomurodov ha qualità | ma conta lo spirito di sacrificio'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Simone, direttore sportivo della, quest'oggi ha parlato in conferenza stampa insieme ad Ariedo Braida, consiglieri...

US Cremonese

Ariedo Braida e il dsescono allo scoperto: 'Pronti a intervenire sul mercato di comune accordo con il mister. Piena ...Simone, direttore sportivo della, quest'oggi ha parlato in conferenza stampa insieme a Ariedo Braida, consiglieri strategico del club. Tra i tanti argomenti trattati anche il possibile ... GIACCHETTA E BRAIDA: “ALVINI È IL NOSTRO MISTER, SUL MERCATO CI FAREMO TROVARE PRONTI” Giornata di conferenze in casa Cremonese. Questa mattina presso il Centro Sportivo Giovanni Arvedi il consulente strategico grigiorosso Ariedo Braida e il ds Simone Giacchetta hanno parlato ...Giornata di conferenze in casa Cremonese. Questa mattina presso il Centro Sportivo Giovanni Arvedi il consulente strategico grigiorosso Ariedo Braida e il ds Simone Giacchetta hanno parlato ...