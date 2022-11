GF VIP | Antonino Spinalbese scarica Oriana Marzoli | «Non è la donna per me»

... Leggi ancheSpinalbese chiude con Oriana Marzoli Come riporta Biccy, neanche il tempo di finire lo sfogo che Tavassi è stato chiamato in confessionale dagli autori del Gf. Intanto, ...... 'Sono mortificata per quello che ho detto' Intanto la concorrente venezuelana del GF, che nelle ore precedenti ha detto di essere stufa di, ha deciso di parlare di questa sua ...È quanto accaduto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli con quest’ultima che ha fatto un’uscita probabilmente infelice che ha infastidito l’hairstylist. In particolare, è da inizio GF Vip che ...Si allarga la distanza tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli dopo la domanda infelice dell’influencer, “Parli ancora di tua figlia” ...