Germania-Giappone | Rudiger ma cosa fai? ‘Irride’ Nagatomo VIDEO

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ildella “giocata” di Antonioin1-2, match della prima giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Il difensore tedesco, in vantaggio 1-0, sembra prendersi gioco diandando a chiudere sull’ex Inter con una falcata eccessivamente pronunciata. Un gesto difficile da decifrare, che sembra davvero irridere l’avversario. Peccato che poi ilnel finale riesca a ribaltare la partita, cone tutta lasconfitti. ILSportFace.

Gruppo E Risultati1 - 2 Spagna Repubblica Dominicana 7 - 0 Classifica Spagna 30 Repubblica Dominicana 0 Nel gruppo F la Croazia non va oltre il pareggio a reti ...Prima ancora che fosse reso esplicito dalla Federcalcio tedesca il messaggio dei giocatori dellaal momento della foto di squadra prima della partita colera apparso subito chiaro a ...32 anni dopo, il Giappone batte nuovamente la Germania ai Mondiali. Peccato che la prima volta, terminata sul risultato di 3-2, non fosse reale, ma immaginata nelle pagine di Captain Tsubasa, uno dei.Mondiali 2022, il Giappone ha compiuto l'impresa: ha battuto la Germania 2 a 1, e si gode la meritata vittoria. Il tutto, sempre in modo giapponese.