Germania | ci vediamo a Roccaraso

Dopo l'Argentina, è caduta anche lae serpeggia già il sospetto che il primo mondiale ... Ecco:in Qatar se è proprio colpa di Max e del suo calcio o no.Le sconfitte dell'Argentina e dellacon sauditi e giapponesi - e per altre ragioni quella del ricchissimo Qatar con il povero Ecuador - hanno infatti moltiplicato le attenzioni su un torneo ...Se i qatarioti volevano rendere sorprendente e più interessante il loro disorganizzatissimo, contestatissimo Mondiale per il momento ci sono riusciti (trovo splendidi solo gli stadi di un evento che h ...Vediamo nel dettaglio cosa ci ha offerto questa giornata di ... Alle 14 va in scena l’attesa partita fra Germania e Giappone che, come vi abbiamo anticipato in apertura, regala un’altra sorpresa. Ad ...