Genoa | nuovo club per 777 Partners | acquistata la maggioranza dell’Hertha Berlino

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 novembre 2022)nell’universo 777, la società americana proprietaria del. La società rossoblù ha annunciato nella notte l’acquisto della quota di(64.7%) dello storicotedesco. Si attende ora sia l’approvazione del consiglio di amministrazioneche del DFL per quella che sarà la più grande partecipazionedi una società straniera in Bundesliga. Nel network di 777 ci sono anche il Vasco da Gama in Brasile, lo Standard Liegi in Belgio, il Red Star FC (Parigi) in Francia e il Melbourne Victory in Australia oltre ad una quota di minoranza del Siviglia in Spagna. “Siamo entusiasti di avere l’opportunità di collaborare con l’Hertha BSC e non vediamo l’ora ...