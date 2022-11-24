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Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 19 del 24 Novembre 2022

Gelsin Hayat
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Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 19 del 24 Novembre 2022 (Di giovedì 24 novembre 2022) Mentre Songül non sa cosa fare di fronte alla verità che ha appreso, Sadi si prepara per la serata a casa. Incapace di raggiungere Songül, Sadi trova Songül in uno stato disperso con le informazioni in arrivo e ha difficoltà a dare un senso alla L'articolo proviene da MediaTurkey.
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Le bugie sono finite nella serie Gelsin Hayat Bildigi Gibi e niente può più essere lo stesso!  Serietv Turche

Sadi Payasli okula gelen savci ile konusuyor!

Gelsin Hayat Bildigi Gibi'nin 19. Bölümünde; Okula gelen savci ögrenciler ile yasanan olaylari konustu. Melek gerçekleri tek tek savciya anlatti. O sirada Sadi odaya girdi. Savcinin sorusu üzerine Gel ...

Gelsin Hayat Bildigi Gibi Dizisinde Akillarin Almadigi Bir Detay Var

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