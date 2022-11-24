Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 19 del 24 Novembre 2022

Serietv Turche

Gelsin Hayat Bildigi Gibi'nin 19. Bölümünde; Okula gelen savci ögrenciler ile yasanan olaylari konustu. Melek gerçekleri tek tek savciya anlatti. O sirada Sadi odaya girdi. Savcinin sorusu üzerine Gel ...Bu site deneyimlerinizi kisisellestirmek amaciyla KVKK ve GDPR uyarinca çerez (cookie) kullanmaktadir. Bu konu hakkinda detayli bilgi almak için tiklayin. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamizi k ...