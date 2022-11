Agenzia ANSA

"E' un piacere", ha dettouna volta arrivata alla Bow Nursery gestita dall'organizzazione Barnardo's. La famiglia reale con questa iniziativa rivolta ai più piccoli ha così donato più di ...Progetti, arti, teatroin scena Taxi light vigil di Donohue, con Gabriele Genovese eViolante Scheller per la regia di Elisabetta Carosio. Il secondo appuntamento dedicato alle Nextgen ... Gb: Camilla porta ai bimbi gli orsi Paddington della regina La regina consorte Camilla ha portato ai bambini di un asilo a Londra, gestito da una associazione benefica, gli orsi Paddington donati dai piccoli sudditi a Elisabetta II dopo la sua morte. (ANSA) ...Il destino a volte ti porta in direzioni che non avresti mai immaginato ed è probabile che questa sensazione, di tanto in tanto, la percepisca anche la signora che tutto il mondo aveva conosciuto come ...