Gazzetta – Skriniar-Inter | lo slovacco prende tempo | rinviato l’incontro

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 24 novembre 2022) 2022-11-24 10:32:58 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Il faccia a faccia con gli agenti a dicembre, deve essere ancora risolto il nodo bonus Vincenzo D’Angelo-Carlo Laudisa 24 novembre– Milano L’attesa genera ansia, timore dell’imprevisto. E quando si parla di rinnovi di giocatori simbolo, ogni giorno che passa aumenta l’agonia dei tifosi. Il popolo nerazzurro ha votato già da: “Skrigno non si tocca”. E lo ha fatto in tutti i modi possibili, con striscioni comparsi sotto la sede dell’, con cori allo stadio, ma soprattutto sui social, dove l’hashtag in questione ha fatto tendenza per tutta l’estate. Ma il desiderio popolare su Milansi sposa in pieno col pensiero della società e, infatti, da mesi è cominciato il lavoro diplomatico per il rinnovo di contratto. Una soluzione ...