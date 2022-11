Gazzetta – Ronaldo tentato dall’Arabia | prima il Newcastle poi l’Al-Nassr | ma il Chelsea e Messi…

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 24 novembre 2022) 2022-11-23 16:14:12Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla: Mohammed Bin Salman lo vuole per i suoi due club (Magpies e Al-) e come uomo immagine di “Saudi Vision 2030”: pronti 300 milioni complessivi. Altre ipotesi però… Gli indizi portano verso l’Arabia Saudita. Non nell’immediato, ma forse nel giugno 2023 o 2024. Lo sceicco Mohammed Bin Salman è pronto a ricoprire di soldi CR7. Vuole “regalarlo” per 6 o 18 mesi ai tifosi del, che ha acquistato in Inghilterra ed è in corsa per la qualificazione alla prossima Champions, e poi per fargli concludere la carriera neltra società della quale è proprietario, stavolta in patria,FC. Ilavevail ...