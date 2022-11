Agenzia ANSA

Le quotazioni delnaturale europeo oscillano, tra le temperature che si abbassano e fanno temere un aumento della domanda e le attese per le decisioni politiche sulle misure per alleviare gli effetti della crisi ...L'esecutivo comunitario - prosegue La Stampa - ha proposto un 'meccanismo di correzione del mercato' che si traduce in un prezzo massimo per il, ma che scatterà in automatico sulle transazioni ... Gas: torna sotto quota 130 euro, quotazioni in altalena - Economia Le quotazioni del gas naturale europeo oscillano, tra le temperature che si abbassano e fanno temere un aumento della domanda e le attese per le decisioni politiche sulle misure per alleviare gli effe ...Secondo la Russia, l’Ucraina starebbe bloccando 52,2 milioni di metri cubi di gas, che passano dai condotti sul suo territorio diretti alla Moldova. Kiev ha respinto le accuse assicurando che i volumi ...