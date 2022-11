Gas | Italia boccia proposta Ue su tetto prezzo | oggi Consiglio energia

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) –straordinario dell’alla prova del ‘price cap’ sul gas.a Bruxelles ministri europei dell’si riuniscono con l’obiettivo di concordare sulle ultime proposte avanzate dalla Commissione europea per affrontare l’aumento dei prezzi. Ma il controverso price cap a 275 euro a megawattora proposto dalla Commissione europea, che scatterebbe solo in condizioni estreme (derivato sul Ttf a un mese sopra i 275 euro al Mwh per due settimane e spread tra il derivato a un mese edel Gnl sopra 58 euro per dieci giorni), è stata apertamente criticata da tre grandi Paesi dell’Ue. ., Spagna e Francia hanno più o meno esplicitamenteto la mossa dell’esecutivo von der Leyen che, dopo mesi e dopo un continuo susseguirsi di ...

... tra cui gli acquisti congiunti e il tetto al prezzo del. Le recenti proposte della Commissione non sono assolutamente piaciute né ai paesi che dovrebbero decidere (e Spagna su tutti). Il ...Già Mario Draghi aveva costretto Olanda e Germania, nel Consiglio Europeo di ottobre, ad inserire un mandato sul tetto delnelle conclusioni, dicendo che l'(che illo ha, anche ...Il price cap proposto dalla Commissione agita gli Stati Ue. Oggi i ministri dell'Energia sono a Bruxelles per una riunione straordinaria ...In una intervista Boris Johnson ha attaccato Francia, Germania e Italia sulla guerra in Ucraina: Draghi inizialmente esitò a schierarsi fermamente contro Putin a causa del gas. Sulla guerra in Ucraina ...