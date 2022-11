Gas | il price cap Ue viene bocciato da tutti | Italia in testa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov – Ilcap Ue non piace proprio a nessuno. È quanto emerge dalle ultime dichiarazioni nel merito da parte di praticamentei governi, inclusi quelli che in teoria desiderebbero di più realizzarlo, comeo Francia. Gas, ecco la schiera di Paesi che non vogliono ilcap Ue Ilcap Ue, proposto dalla Commissione europea a 275 euro a megawattora, non piace proprio a nessuno. Già da prima della quantificazione, del resto, l’accordo era stato raggiunto con enorme fatica dai cosiddetti “partner” lo scorso mese. Così i ministri dell’Energia si trovano in una difficoltà che non sarà facile risolvere. Le reazioni, riportate dall’Ansa, sono negative praticamente dai fronti. Da parte dei Paesi che lo chiedono da sempre quanto – ovviamente – da chi ha ...