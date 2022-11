Gaffe ‘mondiale’ del telecronista Alberto Rimedio | «Ci sono tante razze di arbitri» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 24 novembre 2022) Belgio-Canada - Mondiali 2022 Scivolone di, tra i telecronisti della squadra Rai impegnata a raccontare i Mondiali di calcio in Qatar. Il giornalista, ieri sera voce di punta della partita Belgio-Canada in onda su Rai 1, ha parlato dianziché nazionalità per definire e presentare la diversa provenienza degliimpegnati. Dalla Sala Var guidata da un venezuelano con un colombiano, all’arbitro dello Zambia, passando per un assistente mozambicano e il quarto uomo giapponese.ha così racchiuso la multietnicità della direzione arbitrale del match che ha concluso la quarta giornata di gare: “Ci, cidavveroper quanto riguarda gli ...