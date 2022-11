Futuro Ronaldo | c’è il colpo di scena prima dell’esordio col Portogallo

(Di giovedì 24 novembre 2022)di esordire con ilai Mondiali di Qatar 2022, Cristianopotrebbe aver già trovato una nuova destinazione. Nel giorno in cui ilesordisce nei Mondiali di Qatar 2022 contro il Ghana, Cristianoavrebbe potuto già trovare una nuova squadra. La sfida dei lusitani dovrebbe trovare l’asso portoghese in un ottimo momento mentale, Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Cristianoe la Juve, l'amore può tornare a splendere Cristiano©LaPresseIl ... Gli accostamenti per ilsono sempre di più, non solo in Inghilterra, anzi anche in Italia e i ......di giorni senza squadra dopo il burrascoso addio al Manchester United con la risoluzione del contrattoPossibile svolta per quanto riguarda il, o meglio dire il presente di Cristiano, ...L’addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha scosso i tifosi e il mondo del calcio. Quello che doveva essere uno dei ritorni più clamorosi nella storia degli ultimi anni, in realtà si è ...Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo Dopo l'addio al Manchester United, la stella portoghese è alla ricerca di una nuova avventura. A tal proposito, i rumors di calciomercato si sprecano: Major ...