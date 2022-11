Fuorigrotta | ruba un’auto e rischia di investire la vittima per fuggire Arrestato 44enne

(Di giovedì 24 novembre 2022)l’auto e vistosi scoperto dallae da alcuni suoi amici che avevano tentato di fermarlo, aveva proseguito a forte velocità verso di lorondo di investirli per poi darsi alla fuga. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Nicola Nicolini per la segnalazione

un'auto e tenta di investire la vittima per guadagnarsi la fuga. E' successo ieri sera a Napoli,... dopo essersi impossessato dell'auto in via Barbagallo nel quartiere, vistosi scoperto ...Due a zero dopo quindici minuti, insomma, a quest'Ajax che torna a53 anni dopo l'... Ma è Osimhen che oral'occhio. E' la sua voglia di far subito gol che accende la partita appena ...Fuorigrotta, ruba un’auto e tenta di investire la vittima per guadagnarsi la fuga: arrestato. Rocambolesco inseguimento e arresto da parte della polizia di un 44enne di Napoli. Ieri sera gli agenti ...Ne è nato un inseguimento fin quando, in via Pier delle Vigne, il conducente ha impattato contro la volante per poi tentare la fuga a piedi ma, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, gli a ...