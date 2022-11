Funerali di Stato per Maroni | le esequie domani a Varese

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, come da attese, ha dato via libera aidiper Roberto. Lesi terranno, presente anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il Consiglio dei ministri, come da attese, ha dato via libera aidiper Roberto Maroni. Le esequie si terranno domani a Varese, presente anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.ROMA " Il Consiglio dei Ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di concedere idiper Roberto Maroni. L'ex ministro dell'Interno si è spento, il 22 novembre scorso, all'età di 67 anni. - foto agenziafotogramma.it - .ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di concedere i funerali di Stato per Roberto Maroni. L’ex ministro dell’Interno si è spento, il 22 novembre scorso, ...All’ordine del giorno, viene spiegato, anche la delibera per i funerali di Stato per l’ex ministro Roberto Maroni che si terranno venerdì mattina a Varese Foto dall'archivio di Roberto Maroni con Matt ...