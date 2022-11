Fratelli d’Italia vola verso il 30% La Lega stacca Terzo Polo

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 24 novembre 2022) La nuova Supermedia Agi/Youtrend, l’ultima del mese di novembre conferma il sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del Partito Democratico, registrato per la prima volta la scorsa settimana, quindi il cambio di forza non è stato soltanto un evento occasionale. L’altro dato che balza agli occhi è quello di, arrivato a sfiorare il 30%. In pratica, questa settimana si registra un’ulteriore crescita di(+0,3% nelle ultime due settimane) che sale così oltre il 29%, con un saldo positivo di esattamente 2 punti da quando si è formato il nuovo governo e di oltre 3 punti rispetto al risultato delle Politiche (26%). Alle spalle di FdI si conferma, come detto, il sorpasso del Movimento 5 Stelle (17,4%) sul Partito democratico (16,9%). Per quanto riguarda il gruppo dei partiti medi sembra che ...