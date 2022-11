Francia | Le Parisien | Macron indagato per finanziamento illecito

(Di giovedì 24 novembre 2022) Leparla di sospetti finanziamenti illeciti nelle campagne presidenziali che nel 2017 e nel 2022 lo hanno condotto all'Eliseo, come anche l'attribuzione di alcune commesse pubbliche. In una ...

Leparla di sospetti finanziamenti illeciti nelle campagne presidenziali che nel 2017 e nel 2022 lo hanno condotto all'Eliseo, come anche l'attribuzione di alcune commesse pubbliche. In una nota,...Emmanuel Macron finisce nel mirino dei magistrati. Secondo il quotidiano Le, il presidente francese è sotto inchiesta con le accuse di "favoritismo" e "finanziamento illegale della campagna elettorale" in relazione alle elezioni presidenziali del 2017 e del 2022. In ...Tegola giudiziaria sul presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Il capo dell'Eliseo è finito nel mirino dei magistrati.Scondo il quotidiano francese Le Parisien, il presidente francese Emmanuel Macron è indagato da parte della Pnf, Procura finanziaria nazionale (PNF). in un'inchiesta, con l'accusa di "favoritismo" e ...