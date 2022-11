Formazioni ufficiali Brasile-Serbia | le scelte dei ct

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ledei due allenatori per la partita del primo turno del girone gruppo G di Qatar 2022: ecco lediI ct Tite e Stojkovic hanno comunicato le loroper, primo match per entrambe ai Mondiali 2022.(4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr, Richarlison. Allenatore: Tite.(3-4-2-1): Vanja; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic; S.Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic. Allenatore: Stojkovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le scelte dei due allenatori per la partita del primo turno del girone gruppo G di Qatar 2022: ecco le formazioni di Brasile - Serbia I ct Tite e Stojkovic hanno comunicato le loro scelte per Brasile - Serbia, primo match per entrambe ai Mondiali 2022. Brasile (4 - 2 - 3 - 1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr, Richarlison. Allenatore: Tite. Serbia (3-4-2-1): Vanja; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic; S.Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic. Allenatore: Stojkovic. 2022 - 11 - 24 17:04:06 2022 - 11 - 24 17:03:14 Squadre in campo Elfath fischia l'inizio allo Stadium 974 di Doha: si parte! 2022 - 11 - 24 16:19:35 Formazioni ufficiali Brasile-Serbia: Sergej Milinkovic-Savic titolare contro la nazionale verdeoro. Le scelte dei ct Sono ufficiali le scelte dei ct Tite e Stojkovic per Brasile-Serbia, gara che chiude il programma della prima giornata del Gruppo G.