Fondazione Guido Carli | istituire la Giornata nazionale per l' Energia

(Di giovedì 24 novembre 2022) L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming su ansa.it, corriere.it, tgcom24.it e sulla pagina Facebook della

... a Villa Blanc, la Convention inaugurale dellaCarli dedicata al tema "Energie coraggiose. Forze che fanno muovere il mondo". Il documento, si legge in una nota, è il contributo di ...... cosa è stato fatto in dieci anni Quando è arrivata nella sede di viaReni a Roma, a un passo ... Un successo che ha consentito al MAXXI -di diritto privato a servizio del pubblico - di ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Ammonta ad oltre 350mila sterline, quasi 400mila euro, la somma raccolta dalla fondazione Esharelife nell'evento annuale di fundraising della charity guidata dall'imprenditore toscano Maurizio Bragagn ...