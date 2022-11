Fiorentina | Barone | «Nico Gonzalez sarà pronto»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Le parole di Joe, dirigente della, sull’infortunio die sulle sue prospettive Al TgR Rai Toscana, il direttore generale della, Joeha parlato delle condizioni di. L’argentino è stato costretto a saltare il Mondiale per un infortunio. LE PAROLE DI– «Tutta la società è accanto a, soprattutto a livello mentale perché è un periodo difficile. È tornato a Firenze saltando il Mondiale. Malavora per tornare a essere quello che era quando l’abbiamo comprato dalla Germania. Questo è molto importante, abbiamo un grandissimo rapporto. Lui tornerà a gennaio eper la seconda parte ...

Le parole di Joe, dirigente della, sull'infortunio di Nico Gonzalez e sulle sue prospettive Al TgR Rai Toscana, il direttore generale della, Joeha parlato delle condizioni di Nico Gonzalez. L'argentino è stato costretto a saltare il Mondiale per un infortunio. LE PAROLE DI- "Tutta la società è accanto a Nico, ...Commenta per primo Dopo la cena di ieri sera, il direttore generale dellaJoeè tornato a parlare di Nico Gonzalez. Queste le sue parole a Tgr Rai Toscana: 'Sogniamo in grande. Quando fai una struttura del genere hai già pensato in grande. Però ci vuole ...Al TgR Rai Toscana, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone ha parlato delle condizioni di Nico Gonzalez. L’argentino è stato costretto a saltare il Mondiale per un infortunio. LE PAROLE DI ...Nell'intervista rilasciata da Joe Barone al TgR Rai Toscana, il dg della Fiorentina ha parlato anche dell'infortunio di Riccardo Sottil, operatosi ieri per un problema di ernia: "Tutti ...