Fiorentina | Barone | “La governance della Lega va cambiata”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Intervenuto ai microfoni‘Tgr Rai-Toscana‘, Joeha parlatorateizzazione dei debiti delle società di calcio, dichiarandosi contrario: “Noi facciamo tutto a norma, seguendo le regole. E’ un orgoglio per noi avere bilanci sani ed essere senza debiti, ringrazio il ministro Abodi per il messaggio“. Il direttore generaleha poi aggiunto: “Lava. Si parla da ormai quattro anni di media company ma non è stato fatto niente. Laè sempre pronta a guardare ad una visione futura del calcio italiano essendo un nostro patrimonio fondamentale. Lavoriamo per rappresentare i tifosi viola, ma anche tutti quelli italiani. E’ un nostro dovere cambiare insieme a ...

