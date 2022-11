Fermato dai carabinieri per la velocità | la scoperta choc nelle mutande

(Di giovedì 24 novembre 2022) Sfreccia con un bolide, igli trovano droga. È andata male al 25enne Z. N., già conosciuto alle forze dell’ordine, che stava guidando un’auto di grossa cilindrata. Quando è passato nella zona industriale di Breganze, provincia di Vicenza, è statoper un controllo. A quel punto il giovane si è mostrato particolarmente agitato e nervoso, così i militari hanno deciso di approfondire le verifiche. Effettivamente i, come sospettavano, hanno fatto la. Leggi anche: Cellulari, nuovo divieto in arrivo: cosa annunciano dal governo Il 25enne nascondeva drogaAll’interno degli slip il 25enne nascondeva un panetto cilindrico di marijuana, avvolto nel cellophane. La droga ammontava ...

RiminiToday

... oltre i 7 sotto la sua media stagionale ); Giannis Antetokounmpo si èa 6/14 per 14 punti (... prima Boston e ora Milwaukee, sfruttando le 20 palle perseBucks trasformate in 17 punti. ...militari, è stato identificato in un 32enne nigeriano in Italia senza fissa dimora con diversi precedenti di polizia. Lei denuncia: "Mi ha stuprata", il fidanzato fermato dai carabinieri I carabinieri hanno arrestato uno spacciatore sorpreso a vendere droga in strada Garibaldi. L'intervento è scaturito quando una pattuglia ha notato un’autovettura di grossa cilindrata parcheggiata sul ...La produzione del programma, sospesa con la guerra, si è conclusa in metropolitana con l'utilizzo di generatori ...