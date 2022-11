Femminicidio | sì unanime al Senato per una commissione d' inchiesta bipartisan Lungo applauso dopo la votazione

La lotta alla violenza sulle donne non conosce differenze di partito: èl'approvazione dall'Aula del Senato per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul, nonché su ogni forma di violenza di genere. La votazione, con 139 sì, è ...Il testo è stato approvato in mododall'Assemblea di Montecitorio. Il documento impegna l'...e agli indennizzi per le vittime di reati intenzionali violenti e per gli orfani di; a ...La lotta alla violenza sulle donne non conosce differenze di partito: è unanime l'approvazione dall'Aula del Senato per l'istituzione di una Commissione parlamentare ...La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato all'unanimità questa mattina, il testo unificato per istituire una commissione bicamerale di inchiesta sul Femminicidio e su ogni forma di ...