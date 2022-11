Femminicidio | Meloni | “Prevenzione | protezione e certezza pena tre pilastri”

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Contro il“i tresono ladella”. Così Giorgia, nel corso del suo intervento al convegno sui risultati della Commissione d’inchiesta della Commissione, in corso a Palazzo Giustiniani. “Siamo di fronte a un problema prevalentemente culturale, di questa società. Il lavoro della Commissione è questo, deve andare avanti. Da parte del Parlamento la Commissione bicamerale approvata è un bel segnale”, ha aggiunto il premier. “Il governo italiano intende fare tesoro di questo lavoro, noi siamo molto concentrati su questo tema. Ci sono 104 donne, i cui nomi saranno proiettati sulla facciata di palazzo Chigi, che si tingerà di rosso”, ha sottolineato ringraziando ...

Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha tenuto un intervento, al Senato della Repubblica, al convegno "I risultati della Commissioneal passaggio di testimone: i dati, i temi, gli impegni", in occasione della ...Così il presidente del Consiglio Giorgiaintervenendo alla presentazione della relazione della commissione d'inchiesta sulin Senato. 'Forse - ha aggiunto - non arriverà un tempo ...L’Italia ne aveva chiesto da tempo l’arresto e l’estradizione Abbas, difeso dall’avvocato Simone Servillo, è accusato di concorso in sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere. Accusati ...Roma, 24 nov. (LaPresse) - "Quello della violenza sulle donne è un problema culturale di cui vanno comprese le ragioni e comprendere se abbiamo norme ...