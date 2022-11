Federico Fashion Style piange sui social e lancia pesanti accuse alla sua ex compagna | retroscena sulla fine della loro storia

(Di giovedì 24 novembre 2022) Per, questo non è un momento semplice sul piano privato. Nelle ultime settimane, infatti, la sua vita di coppia è cambiata totalmente dal momento che la suaLetizia Porcu ha deciso di porresua relazione dopo una vita insieme e una figlia di nove anni.in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Style si sfoga su Instagram e, in lacrime, accusa la ex compagna Letizia Porcu: "Non sapete cosa sto passando!". La lunga relazione traLauri , meglio noto come...PerStyle , questo non è un momento semplice sul piano privato. Nelle ultime settimane, infatti, la sua vita di coppia è cambiata totalmente dal momento che la sua compagna Letizia Porcu ...Cosa è successo fra Federico Fashion Style e Letizia Porcu Il parrucchiere ha una doppia vita da sempre I dettagli a seguire nell'articolo!Federico Fashion Style è tornato a sfogarsi e a scagliarsi contro la sua ex, Letizia Porcu. Attraverso i social Federico Fashion Style si è sfogato in lacrime con i fan e si è scagliato contro la sua ...