Federico Fashion Style disperato su Instagram | “La mia ex mi fa sentire mia figlia solo alle 7 30 e alle 21”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo 10 anni d’amore è finita frae Letizia Porcu. La conferma è arrivata direttamente dalla donna circa un mese fa attraverso un post sul suo profilo. Dopo l’annuncio ufficiale, il parrucchiere dei vip è stato sommerso da una valanga di critiche.Lauri è stato, fra le altre cose, accusato di avere una vita parla. Poche ore fa, in lacrime il famoso hair stylist ha spiegato come stavano esattamente le cose con la sua ex: Tra me e lei era già da tempo che non c’era più amore, che la nostra storia era finita. Lei ne era consapevole: stavamo insieme per amore di nostra, vivevamo sotto lo stesso tetto e sapevamo tutti e due che tra me e lei non c’era più niente, neppure una relazione”, Questo è successo ...