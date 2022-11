Federico Fashion Style | bufera per la sua presunta doppia vita | Stai dicendo tante bugie

(Di giovedì 24 novembre 2022) Non si placa laintorno a, il parrucchiere dei vip. Alessandro Rosica, noto influencer lo ha accusato di avere unae di aver mentito sul divorzio dalla moglie Letizia. Ecco cosa è successo.

Da diverse settimane,Style e la storica compagna Letizia Porcu non sono più una coppia. A dare l'annuncio è stata quest'ultima, e il parrucchiere dei vip ha fatto sapere di aver appreso questa decisione ...Chi èStyle Tutto sul parrucchiere dei Vip a Ballando con le stelle: biografia, carriera, vita privata, prezzi del salone. L'articoloStyle oggi: prezzi del parrucchiere ...Per la prima volta Federico Fashion Style parla della separazione dalla compagna Letizia Porcu. Poco più di un mese fa i due hanno annunciato la fine del loro amore, spiegando però che avrebbero conti ...Non si placa la bufera intorno a Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip. Alessandro Rosica, noto influencer lo ha accusato di avere una doppia vita e di aver mentito sul divorzio dalla moglie ...