Federica Aversano è fidanzata | ha mentito a tutti? Lei torna sui social e svela tutto

(Di giovedì 24 novembre 2022) La puntata di ieri di Uomini e Donne è stata tra le più movimentate della stagione. In tale occasione c’è stato anche il ritorno dal trono di. Subito dopo tale decisione, però, sul web sono cominciate a trapelare delle notizie alquanto incresciose sul suo conto, come quella secondo cui la ragazza potrebbe essere L'articolo proviene da KontroKultura.

lascia il programma: le vere motivazioni La tronista Alessandra, nel corso della puntata deciderà di lasciare la trasmissione, ma sembra che non farà una scelta definitiva. ...La tronistaha deciso di mollare il trono più ambito del piccolo schermo, accennando a problemi personali decisamente importanti, e ammettendo di non provare particolare trasporto ...Durante la puntata trasmessa il 23 novembre, la tronista ha deciso di abbandonare il dating-show di Maria De Filippi spiegando di non essere attratta dai suoi corteggiatori ...Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi: cavaliere dimentica l'ex e guarda avanti Si è chiusa con una lunga serie di colpi di scena la puntata di ...