Fascia ' One Love' | la Danimarca attacca | Federazioni Uefa fuori dalla Fifa

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ore 11 - Danesi contro Infantino e le minacce perché i capitani rinunciassero ai colori arcobaleno La federazione dellaha fatto sapere di essere pronta a discutere un abbandono totale dellainsieme ad altreappartenenti allacome forma di protesta contro la decisione della stessadi vietare ai capitani la possibilità di indossare laarcobaleno della campagna 'One'. I dirigenti di Copenaghen sono tornati adre duramente il presidente, Gianni Infantino, reo di non aver appoggiato la campagna delleeuropee.

Il portiere sembrava intenzionato ad andare controcorrente e indossare laLove " nonostante il divieto, ma invece nella partita contro il Giappone ha vestito laFifa, " No ...E poi il gesto di disobbedienza di Neuer con la'No discrimination', la ministro dell'Interno con lalove' in tribuna. La Germania si è mossa compatta e sì, come dici non sorprende.La Germania capitanata da Manuel Neuer risponde con il bavaglio al divieto di indossare la fascia arcobaleno durante i mondiali organizzati in Qatar.Il calciatore, ospite in collegamento de "Il Circolo dei Mondiali" (su Rai 1), ha commentato la situazione nel Paese che ospita i Mondiali ...