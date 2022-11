Fare la doccia tutti i giorni fa male Lo sapete perché? La risposta vi sorprenderà

(Di giovedì 24 novembre 2022)laogni giorno nonbbe assolutamente bene. Scopriamo insieme. Molti di noi sono abituati alaogni mattina, ma non si tratta di un’abitudine positiva per la nostra salute. Gli esperti, infatti, sconsigliano di farla quotidianamente per diversi motivi. Fonte njC’è chi segue la moda dell‘unwashed e decide di farsi unaanche solo una volta al mese e c’è chi, invece, se la fa. La scelta giusta sarebbe quella di mezzo,lavarsi troppobbe. Unaal giorno... … non toglierebbe per nulla il medico di torno, anzi, con molta probabilitàbbe accadere il contrario. Secondo gli ...

greenMe.it

Raccomando caldamente, se avete settimane infernali in cui, se proprio vi viene da piangere, vi organizzate in modo da piangere sotto lacosì quando finite avete la faccia già lavata, di...Spesso mi è capitato di dover andare da mia madre per poteruna semplice. Così come già accaduto quest'estate, nelle ultime due settimane per ben due volte ho dovuto lasciare casa ed ... Quanto spesso dovresti fare la doccia La risposta non è quella che ti aspetti (per evitare problemi alla pelle) Napoli, la rivelazione di calciomercato non farà affatto piacere a Spalletti e De Laurentiis: doccia gelata per il duo partenopeo.Lidl ha deciso di fare una grande promozione su un prodotto molto apprezzato per non avere freddo quando si esce dalla doccia in inverno! Sono ormai diversi giorni che il freddo ha fatto il suo ritorn ...