F1 | Max Verstappen | “L’errore di Leclerc in Francia è stato decisivo per il Mondiale”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Quest’oggi Viaplay ha pubblicato un’intervista fatta a Maxe si è analizzato la stagione dell’olandese in F1. Un’annata trionfale condita da 15 vittorie, nuovo record di successi un solo nel Circus, con conseguente bis iridato dopo quello del 2021. Ripercorrendo le varie tappe, un peso sulla conquista del titolo da parte di Max l’hanno avuto gli errori commessi dalla Ferrari che, dopo un’ottima partenza, si è un po’ persa da Imola in poi. “La Rossa ha iniziato molto bene, ma nel corso del 2022 hanno commesso diversi errori. Una cosa di cui noi abbiamo approfittato, soprattutto dopo che nei primi tre GP aveva fatto fatica a trovare il bilanciamento ideale con la macchina. Evidentemente, la pressione ricaduta su di loro non è stata gestita al meglio e quello che è accaduto in pista è stata solo una conseguenza“, le parole di Max. Dovendo scegliere un momento ...