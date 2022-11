Europa Verde | “Il litorale di Ostia subisce danni per mano dell’uomo La natura compie solo il suo corso”

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Le mareggiate che hanno colpito in questi giorni ildi, provocando ingentialle strutture balneari, così come denunciato dai concessionari degli stabilimenti balneari, sono ancora una volta la conseguenza più evidente dell’azione distruttiva dell’essere u. La cementificazione, il consumo di suolo e lo sfruttamento indiscriminato dei benili sono infatti alla base del dissesto idrogeologico e dell’emergenza climatica che stanno portando alla tropicalizzazione del clima con periodi di siccità estrema alternati ad alluvioni, bombe d’acqua e mareggiate devastanti”. E’ quanto afferin una nota il consigliere capitolinoEcologista, Nando Bonessio e il consigliere...

Luca Galvani

Così il co - portavoce die deputato di Avs, Angelo Bonelli, il Segretario di Sinistra Italiana e deputato di Avs, Nicola Fratoianni e la Presidente del gruppo parlamentare di Avs, Luana ...L'autosospensione per togliere un po' di pressione di dosso all'Alleanza Verdi Sinistra, la lista elettorale composta dae Sinistra Italiana e che - caso più unico che raro a sinistra - non si era distrutta un attimo dopo il voto e anzi, stava conquistandosi il suo spazio di visibilità e agibilità politica. ... Nicola Dall’Olio e Sara Fallini i nuovi portavoce di Europa Verde Parma Lo rendono noto Angelo Bonelli co-portavoce Europa Verde e deputato Avs, Nicola Fratoianni segretario Sinistra Italiana e deputato Avs e Luana ...I dubbi sulla sede della Lega braccianti e le inchieste sulla coop della suocera: così si è arrivati all'autosospensione, che il deputato ...