Firenze Post

... tanto che la terra lusitana è stata ribattezzata la California d'. Ad attraversare l'Oceano ...a patto di mettere a segno un acquisto immobiliare o di un trasferimento di capitale nell'...... come i Rohingya - mentre anche da noi (Italia ed) si sta combattendo, ormai da tanti anni, ...di chi si ritiene detentore del diritto - dovere di mantenere l'ordine costituito da una- ... Europa, economia: sale l’indice delle Pmi, si attende recessione meno grave del previsto Pur rimanendo sotto 50, la soglia che separa l'espansione dalla contrazione dell'attività, l'indice smentisce le previsioni di un ulteriore peggioramento ed è coerente con un calo del Pil nell'ultimo ...Il ministro dell’Economia tedesco: «Sul gas no a tetti rigidi. La nostra proposta è una piattaforma comune per l’acquisto» ...