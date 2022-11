Eurolega 2022 2023 | Milano si fa rimontare di nuovo | al Mediolanum Forum passa il Fenerbahce

(Di giovedì 24 novembre 2022)subisce la seconda rimonta consecutiva, dopo l’Efes, e perde con il72 a 82 nella 10^giornata di. Bene nel primo tempo la squadra di Messina che crolla nella seconda parte di partita in fase offensiva e viene sommersa dalla pallacanestro superiore della capolista dell’. Top scorer del match Hayes con 22 punti. Buone notizie perdalla panchina con i 18 punti e 4 assist di Mitrou-Long, in costante ripresa di condizione. ragazzi di Messina restano fermi in ultima posizione con 3 vittorie e 7 sconfitte pari con l’Alba Berlin, sconfitta oggi dall’Olimpiakos. La squadra turca conferma la leadership del campionato trovando la nona vittoria in 10 partite disputate. L’Olimpia tornerà in campo giovedì prossimo contro Baskonia, ...

