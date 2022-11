Estrazione lotto oggi 24 novembre 2022 | numeri estratti e analisi ritardatari

(Di giovedì 24 novembre 2022) ROMA –del24. Ecco tutti iqui di seguito, ruota per ruota: BARI 11 40 88 76 23, CAGLIARI 41 50 57 28 56, FIRENZE 70 87 45 59 7, GENOVA 25 51 44 85 40, MILANO 69 19 85 3 57, NAPOLI 17 76 61 44 54, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::27 luglio28 luglio...

...di giovedì 24 novembre 2022 Quote e vincite del Superenalotto di giovedì 24 novembre 2022, LE ...ROMA 75 80 28 42 30 TORINO 85 41 51 31 55 VENEZIA 25 14 63 74 77 NAZIONALE 42 32 87 59 8...... codici vincenti Hanno partecipato all'settimanale n - 56 del 2022 gli acquisti cashless ... tabacchi, francobolli, valori bollati, lotterie, gratta e vinci,e superenalotto, scommesse, ...Giovedì 24 novembre appuntamento con le estrazioni di Lotto e Superenalotto. Anche oggi nessun "6", nè "5+1". Il jackpot per il "6" sale a 315.700.000,00. L'attesa per la vincita dura da un anno e ...(Adnkronos) - I numeri dell'estrazione vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi, 19 novembre 2022. La combinazione vincente: 25, 58, 66, 78, 81, 88; Jolly 76, SuperStar 3. Nessun 6 né 5+1, ment ...