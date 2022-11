Esperti | “Vaccini fondamentali per prevenire Herpes Zoster e complicanze”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “La vaccinazione è lo strumento principale perla malattia e le sue”. Così Alessandro Rossi, responsabile area malattie infettive Simg in occasione del talk show ‘e rapporto con altre patologie: un universo da esplorare’, promosso nell’ambito del 39° Congresso nazionale della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg), in corso a Firenze. L’, conosciuto anche come fuoco di Sant’Antonio, è una malattia fortemente invalidante e dolorosa che ha un impatto significativo sulla popolazione, in particolare quella anziana e immunocompromessa. I numeri parlano di 6-7 casi all’anno ogni mille persone. Se il target però si riferisce ad anziani e immunocompromessi i numeri aumentano notevolmente. ...