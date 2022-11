Energia | Meloni | ' rincari spada Damocle che drena risorse | urge intervento Ue'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Il caro"è unadicaro chegran parte delle. Se non interverrà la Commissione Europea sarà difficile far fronte a questa emergenza". Lo ha detto il premier Giorgiain un passaggio del suo intervendo in video collegamento all'assemblea dell'Anci.

Italia Oggi

... il contenimento dei costi dell', attraverso un tetto nazionale al costo delle bollette e ... Di queste cose parlerò conin un'ottica in cui siamo avversari ma non nemici. E quindi si ..."Purtroppo abbiamo la spada di Damocle del caroche drena le risorse. Gli interventi per calmierare ci costano circa 5 miliardi di euro al ... Giorgia, intervenendo in videocollegamento ... Caro energia, Meloni: il tetto europeo al prezzo del gas continua a essere fondamentale - ItaliaOggi.it (ANSA) - ROMA, 24 NOV - 'Purtroppo abbiamo la spada di Damocle del caro energia che drena le risorse. Gli interventi per calmierare ci costano ...Milano, 24 nov. (askanews) - 'Io ho sempre creduto che la politica sia la capacità di proporre. Il nostro giudizio sulla manovra di ...